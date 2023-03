Face au changement climatique, l'Inde relance la culture du millet

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 16:14

Il y a 10 000 ans, l’Asie se lançait dans la culture du millet. Au fil des siècles, cette céréale a été éclipsé par le blé, le riz et le maïs. Aujourd’hui, le changement climatique, les sécheresses et les inondations ont remis le millet à l’honneur. À tel point que l’ONU a déclaré 2023 “Année du millet” pour le plus grand bonheur de l’Inde, premier producteur mondial avec 15 millions de tonnes par an. Reportage de nos correspondants Alban Alvarez et Sadia Rao.