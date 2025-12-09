A la Une de la presse, ce mardi 9 décembre, le 120ème anniversaire, en France, de la loi sur la laïcité consacrant la séparation des Eglises et de l’Etat. Longtemps considéré comme un «totem» républicain, le texte est aujourd’hui davantage contesté. Le durcissement de la politique migratoire européenne sur fond de poussée de l’extrême-droite. L’effacement des peuples autochtones du Brésil, malgré le promesses de Lula. Et des toutous en kimono.
"Face à la montée de l'extrême-droite, l'UE durcit sa politique migratoire"
