 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Face à la montée de l'extrême-droite, l'UE durcit sa politique migratoire"

information fournie par France 24 09/12/2025 à 08:02

A la Une de la presse, ce mardi 9 décembre, le 120ème anniversaire, en France, de la loi sur la laïcité consacrant la séparation des Eglises et de l’Etat. Longtemps considéré comme un «totem» républicain, le texte est aujourd’hui davantage contesté. Le durcissement de la politique migratoire européenne sur fond de poussée de l’extrême-droite. L’effacement des peuples autochtones du Brésil, malgré le promesses de Lula. Et des toutous en kimono.

Vidéos les + vues

1

Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)

information fournie par AFP Video 07 déc.
2

Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille

information fournie par AFP 07 déc.
1
3

Flambée de violence sectaire en Syrie : à Homs, la spirale de la vengeance

information fournie par France 24 08 déc.
4

Défilé militaire en Syrie pour marquer le premier anniversaire de la chute d'Assad

information fournie par AFP Video 08 déc.
1
5

Souveraineté alimentaire : "la guerre agricole se prépare", affirme la ministre Annie Genevard

information fournie par AFP 08 déc.
6

Ces introductions XXL qui devraient faire flamber les marchés boursiers en 2026

information fournie par Ecorama 08 déc.
7

Réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE pour discuter d'un accord sur l'asile

information fournie par AFP Video 08 déc.
1
8

Un an après la chute d'Assad, les exilés syriens de retour à Daraya

information fournie par AFP Video 08 déc.
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
5

Plus de 1.160 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP 01 déc.
6

Léon XIV appelle les dirigeants religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence

information fournie par AFP Video 01 déc.
7

Au Liban, le pape s'offre un bain de foule géant au contact des jeunes

information fournie par AFP 01 déc.
1
8

Inondations en Asie: course contre la montre pour venir en aide aux survivants

information fournie par AFP 02 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

1 commentaire

  • 08:33

    C est déjà trop tard l Europe s effondre économiquement et ne pense que guerre dans le piège Ukrainien alors que une paix est possible .

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank