information fournie par France 24 • 15/03/2023 à 08:44

Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie: l'alliance Aukus dévoile ses projets pour contrer la présence militaire chinoise dans le Pacifique, au moment même où Pékin orchestre le rapprochement spectaculaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux frères ennemis du monde musulman. On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski.