Exode massif de la population au Soudan et pas d'issue en vue après un mois de combats

information fournie par France 24 • 22/05/2023 à 15:55

Les combats continuent au Soudan entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo. Un conflit qui impacte directement des centaines de milliers de personnes pendant que les efforts pour obtenir un cessez-le-feu restent vains. Le Conseil de sécurité se réunit en début de semaine pour en débattre, mais le gouvernement soudanais a déjà fait savoir que la solution devrait être africaine et non onusienne.