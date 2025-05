Éva Sas (Les Écologistes) : "Sur Gaza, les atermoiements du gouvernement sont coupables"

information fournie par France 24 • 20/05/2025 à 19:07

Dans une déclaration commune, la France, le Royaume-Uni et le Canada ont accusé lundi le gouvernement israélien d’"actions scandaleuses", le menaçant de "mesures concrètes". Pour Éva Sas, députée écologiste de Paris, "on a besoin d’actes forts comme la reconnaissance d’un État palestinien". L'invitée de "Mardi politique" aborde également le rapport choc sur les Frères musulmans en France et la loi sur la justice des mineurs.