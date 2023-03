États-Unis : feu vert pour le controversé projet de forage pétrolier Willow en Alaska

information fournie par France 24 • 16/03/2023 à 10:34

Le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau mégaprojet pétrolier et gazier en Alaska. Il a un nom digne d'un film d'espionnage : Willow Project. L'objectif est de produire 576 millions de barils sur 30 ans. Pour les écologistes, ce projet risque d'avoir des conséquences irréversibles sur le climat et l'environnement. Six associations ont porté plainte contre le ministère de l'Intérieur, en charge des terres fédérales aux États-Unis, ainsi que plusieurs agences gouvernementales.