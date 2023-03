information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 11:22

Un grand jury de New York a voté jeudi l'inculpation au pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, une première pour un ancien président américain. Il est appelé mardi à comparaître devant le tribunal de Manhattan pour une audience d'inculpation et plaider coupable ou non coupable.