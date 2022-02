Etat de droit : un mécanisme européen pour frapper les pays au portefeuille

information fournie par France 24 • 16/02/2022 à 14:43

Le mécanisme liant le versement de fonds européens au respect de l'Etat de droit, validé mercredi 16 février par la justice européenne, est une première dans l'UE dont la mise en œuvre, très encadrée, prendra entre six et neuf mois. Ce mécanisme devrait principalement léser la Hongrie et la Pologne, qui ont déjà exprimé leur désapprobation. Les précisions depuis Bruxelles de la correspondante de France 24, Alix le Bourdon.