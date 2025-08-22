Espagne: manifestations contre la gestion des incendies en Galice

information fournie par AFP Video • 22/08/2025 à 18:05

Dans la région nord-ouest de la Galice des habitants manifestaient jeudi pour dénoncer les politiques de prévention et de gestion des incendies après une vague historique de feux qui ravage l'ouest de l'Espagne depuis une dizaine de jours. "Ils ne gouvernent pas pour nous et les incendies ne s'éteignent pas en été, ils s'éteignent en hiver", estime Yago Pérez, un manifestant. Ces rassemblements interviennent alors que le débat politique sur la responsabilité des dirigeants face aux incendies, à la prévention et à la gestion des ressources s'intensifie à travers le pays.