Images de la ligne d'horizon de Bilbao alors que le jour laissera brièvement place à la nuit sur une grande partie du nord de l'Espagne ce mercredi 12 août, lorsque la Lune masquera entièrement le Soleil lors d'une rare éclipse solaire totale. IMAGES
Espagne : La skyline de Bilbao avant l'éclipse
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