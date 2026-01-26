 Aller au contenu principal
Éolien offshore : à Hambourg, neuf pays misent gros sur la mer du Nord

information fournie par France 24 26/01/2026 à 12:40

Neuf pays riverains de la mer du Nord se retrouvent à Hambourg pour un sommet stratégique consacré à l’éolien offshore, devenu un pilier de la souveraineté énergétique et industrielle européenne. La sécurité maritime et les tensions géopolitiques, avec en toile de fond le Groenland, s’invitent aussi à l’agenda. Explications.

L'offre BoursoBank