Des centaines de Kenyans ont été enrôlés pour servir de chair à canon à la Russie… Certains ne savaient même pas qu’ils allaient prendre les armes. Arrivés à Moscou, ils découvrent que le travail promis par des agences de recrutement n’existe pas, et qu’ils vont devoir partir pour le front. Au Kenya, l’annonce de telles pratiques suscite l’indignation. Les familles, elles, sont plongées dans le désespoir, incapables d’aider à faire revenir leurs proches. Reportage de Bastien Renouil.
Enrôlés par la Russie depuis l'Afrique : des Kényans envoyés sur le front
