Enquêtes sur les luttes féministes : un patriarcat, des combats multiples

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 19:49

Des féminismes et non pas un seul, universel... avec des objectifs qui peuvent varier, mais des grandes tendances qu'on retrouve dans divers pays et qui s'influencent mutuellement. C’est ce qu’explique la politologue Marie-Cécile Naves dans " Géopolitique des féminismes ". Mais qui dit féminismes dit aussi antiféminisme : les mouvements contre les droits des femmes et les attaques contre les militantes, elles, se ressemblent et ont fait l’objet d’une vaste enquête. Delphine Bauer nous raconte comment elle a travaillé avec d’autres journalistes pour l’enquête " Femmes à abattre ". Ensemble, iels ont étudié les données de 287 assassinats de femmes activistes de 58 pays et dressé le portrait-robot des "féminicides politiques".