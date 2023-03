information fournie par France 24 • 09/03/2023 à 12:06

Qui sont les "cults" ? Ces organisations criminelles nées et pilotées depuis le Nigeria sévissent en Europe et notamment à Marseille. Trafic d’êtres humains, prostitution, drogue, ultra-violence mais aussi mysticisme sont leur quotidien. Les journalistes Célia Lebur et Joan Tilouine publient une enquête passionnante : "Mafia Africa" (Flammarion).