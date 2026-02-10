 Aller au contenu principal
Enlèvement de la mère d'une journaliste télé: le FBI publie les images d'un individu masqué

information fournie par AFP Video 10/02/2026 à 21:07

Le FBI diffuse des images d'un individu masqué, décrit comme "armé", qui semble manipuler la caméra de la porte d'entrée de la mère d'une présentatrice vedette américaine disparue depuis dix jours. Agée de 84 ans, la mère de la journaliste Savannah Guthrie, Nancy, a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Le directeur du FBI, Kash Patel, a publié sur son compte X six photos et trois vidéos en noir et blanc montrant un individu cagoulé, seul de nuit sur le perron de la maison. IMAGES

