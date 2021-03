Endométriose : les stars se mobilisent pour briser le tabou

France 24 • 10/03/2021 à 16:27

Comment mettre fin au tabou sur l'endométriose ? Cette maladie gynécologique, qui touche une femme sur dix environ, provoque de fortes douleurs lors des règles et contribue parfois à l'infertilité. Longtemps ignorée du grand public comme des médecins, elle est récemment sortie de l'ombre, en partie grâce au travail de l'association Info-Endométriose, fondée en 2015. À l'occasion de la semaine européenne de l'endométriose, Cécile Galluccio, Armelle Caux et Erika Olavarria sont allées à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour libérer la parole et faire avancer la recherche.