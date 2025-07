information fournie par BoursoBank Clients • 07/07/2025 à 08:30

Les ventes de vêtements, chaussures et linge de maison ont littéralement explosé en France, atteignant 3,5 milliards de pièces, soit près de 10 millions par jour. Un boom tiré par le e-commerce, avec des plateformes comme Shein, Temu ou Zalando en tête. Mais la seconde main continue de séduire, portée par des Français de plus en plus soucieux de leur budget… et de l'environnement.