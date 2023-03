En Ukraine : à Avdïïvka, une forteresse du Donbass qui ne tombe pas

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 15:44

"Quand j'ai vu ça, j'ai été sidérée", s'exclame Nadejda, passant devant le flanc béant et encore fumant d'une longue barre d'immeuble vide de 15 étages, touchée la veille par une frappe russe, à Avdiïvka, dans l'Est de l'Ukraine. Pilonnée par l'artillerie et plus récemment par l'aviation, la ville est une autre "forteresse" du Donbass que les forces russes tentent d'encercler, comme sa voisine Bakhmout, située à 60 kilomètres plus au nord.