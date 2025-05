information fournie par France 24 • 11/05/2025 à 23:04

En Tunisie, ce 11 mai marqué les un an des arrestations des chroniqueurs et journalistes Sonia Dahmani, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies. Ils avaient été distinctement condamnés à des peines allant de 8 mois à deux ans de prison sous le coup du décret 54 pour leurs analyses politiques. Poursuivis encore dans le cadre de plusieurs affaires, ils restent emprisonnés. Dans ce contexte tendu pour la liberté de la presse sans le pays, certains journalistes tentent de résister.