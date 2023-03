"En Syrie, le dilemme des humanitaires confrontés à leur instrumentalisation par le régime"

information fournie par France 24 • 09/03/2023 à 07:56

A la Une de la presse, ce jeudi 9 mars, les réactions à la proposition d’Emmanuel Macron d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution. Des révélations sur la façon dont le régime syrien oblige les ONG et l’ONU à accepter ses exigences, pour pouvoir venir en aide aux populations touchées par la guerre et les séismes. Les critiques croissantes, en RDC, contre la mission de l’ONU sur place. Et une découverte scientifique sur les souris et les hommes.