En Guyane, un royaume vert à protéger

France 24 • 01/02/2021 à 16:13

La Guyane est le plus grand département de France où la forêt amazonienne recouvre 90 % du territoire. On y trouve une biodiversité sans équivalent et chercheurs et enfants du pays se mobilisent pour la défendre, comme à Favard, où le guérisseur du village transmet son savoir aux jeunes générations et sensibilise les touristes sur la nécessité de protéger la forêt. Des entomologistes répertorient également les différentes espèces d'insectes, un travail de titan tant les connaissances sont encore balbutiantes. Enfin, un chercheur du CNRS tente de comprendre ce qui entraîne le déclin des tortues marines.