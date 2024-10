En Éthiopie cela fait six mois que les voitures thermiques sont interdites

information fournie par France 24 • 13/10/2024 à 13:08

En début d’année, le gouvernement a pris une résolution drastique et a interdit toutes les importations de voitures à essence. Seule l’importation de voitures électriques est autorisée. La mesure est pour le moins radicale et peut surprendre dans un pays où 50% de la population n’a pas accès à l’électricité. Le gouvernement invoque des raisons environnementales, mais surtout économiques. Il veut pousser à la consommation d’électricité dont la production explose en Ethiopie depuis la mise en route du grand barrage sur le Nil. Et ainsi importer moins de carburant. Bilan six mois après la mise en vigueur de cette interdiction avec ce reportage d'Élodie Cousin, Clotilde Hazard et Bastien Renouil.