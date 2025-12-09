En Chine, un excédent record de 1 080 milliards de dollars pour la première fois

information fournie par France 24 • 09/12/2025 à 01:03

Pékin enregistre un excédent commercial exceptionnel qui dépasse pour la première fois de son histoire les 1000 milliards $ alors que la Chine est la première exportatrice mondiale depuis 2009. Les ventes chinoises à l'exportation ont continué à progresser malgré la guerre commerciale de Donald Trump et un marché intérieur atone. Si l'empire du milieu continue à grignoter des parts sur tous les autres pays du monde, c'est parce qu'il a su s'adapter aux défis de l'époque en cherchant de nouveaux clients en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe. L'UE voit d'ailleurs rouge alors que son déficit commercial ne cesse de s'accentuer face à la Chine, à 300 milliards de dollars en 2024. Au point qu'Emmanuel Macron appelle Pékin à redresser le tir, faute de quoi Bruxelles pourrait décider d'appliquer elle aussi des tarifs douaniers punitifs dans les prochains mois, affirme le président français.