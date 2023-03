En Bretagne, la seconde vie des blockhaus, un héritage en béton

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 13:12

Sur le littoral breton, on dénombre plus de 1 000 blockhaus, vestiges de la Seconde Guerre mondiale, le plus souvent laissés à l'abandon. Mais certains ont retrouvé une seconde vie. La base de sous-marins de Lorient, dans le Morbihan, est devenue un lieu idéal pour la fabrication de mâts de bateaux de course. Dans le Finistère, le blockhaus de la pointe Saint-Mathieu est lui transformé en musée à la mémoire de la période 1939-1945. Et à Crozon, un jeune entrepreneur a, lui, décidé de transformer des tunnels de cache d’armes... en brasserie !