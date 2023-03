En Allemagne, les syndicats lancent une "méga-grève" pour demander des hausses de salaires

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 10:22

Un mouvement de grève a commencé lundi en Allemagne. Depuis 1992, les transports n'avaient jamais été, à ce point, à l'arrêt Outre-Rhin. Cette "Mega-Streik" (méga-grève) – comme la baptise la presse allemande – paralyse tout le secteur : plus aucun train grande ligne ne circule, très peu d'avions et des bus et tramways sont bloqués dans la moitié des Länder. Deux syndicats demandent d'importantes revalorisations salariales pour faire face à une inflation qui flirte encore avec les 9 % sur un an.