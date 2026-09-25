Dès qu'il aperçoit un policier, Roeen éteint en un éclair l'autoradio. Comme lui, des chauffeurs de taxi en Afghanistan bravent l'interdiction d'écouter de la musique imposée par le gouvernement taliban malgré la peur d'être sanctionnés.
En Afghanistan, des taxis bravent l'interdiction d'écouter de la musique
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