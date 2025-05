information fournie par France 24 • 14/05/2025 à 16:48

Pendant plus de trois heures, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes et des acteurs de la société civile. Une tentative pour le chef de l'État de montrer qu'il était toujours au coeur de l'action politique. Pendant ces trois heures, Emmanuel Macron a défendu son bilan et est apparu comme un président empêché. Pour en parler, Clovis Casali reçoit David Revault-d'Allonnes et Pierre Jacquemain.