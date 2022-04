information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 18:24

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine révèlent l'état de dépendance dans laquelle se trouvent la France et l'Europe en matière industrielle. Ce sera aussi l'un des défis d'Emmanuel Macron lors de son second quinquennat. À quelles industries donner la priorité ? Faut-il une stratégie au niveau européen ?