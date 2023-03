information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 14:40

Les visites d'Etat sont l'occasion solennelle de célébrer la relation d'amitié entre deux pays. Celle en France du roi Charles, francophone et francophile, prévoyait notamment une cérémonie du souvenir à l'Arc de Triomphe avec Emmanuel Macron et son épouse Brigitte et un discours du roi au Sénat devant députés et sénateurs.