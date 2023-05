Émission spéciale Femua : "À l'Affiche Planète Afro" à la rencontre de Baaba Maal

information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 16:54

"À l'Affiche Planète Afro" propose une émission spéciale en direct d'Abidjan depuis le Femua, l'un des plus grands festivals de musiques urbaines d'Afrique. Au programme : le chanteur sénégalais Baaba Maal, qui se produit pour la première fois dans le cadre de ce festival, présente son nouvel album "Being" et l'artiste ivoirienne Roseline Layo raconte sa fierté de chanter sur la plus grande scène du festival. Fatimata Wane a rencontré A'salfo, leader du groupe Magic System et fondateur du Femua, dont la 15e édition est placée sous le thème de la sécurité alimentaire et l'agriculture durable.