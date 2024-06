Elisa Ferreira : "Sans la politique de cohésion, l'Europe va se fractionner"

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 13:34

Quelques jours après un scrutin européen déterminant pour l'avenir de l’Europe et lors duquel les partis d’extrême droite eurosceptiques ont gagné des sièges, nous recevons celle qui est encore Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, la Portugaise Elisa Ferreira, chargée du rattrapage des régions les plus reculées et en difficulté. Deuxième enveloppe du budget européen après la Politique agricole commune, la politique de cohésion bénéficie pour l’exercice 2021-2027 de 390 milliards d’euros à distribuer aux États membres pour qu’ils mettent en place des projets d’aide aux plus démunis ou liés à la transition écologique, entre autres.