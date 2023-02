Edouard Morena, politiste : "La transition bas-carbone doit profiter au plus grand nombre"

information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 14:10

Faut-il manger les riches ? Dans son dernier essai, Edouard Morena nous invite à réfléchir à propos de l’attitude des ultra-riches face à la crise climatique. Ceux qui se déplacent en jets privés, polluent beaucoup plus que le commun des mortels et pourtant s’affichent en héros, sauveurs de la planète. Dans "Fin du monde et petits fours", le chercheur en sciences politiques à l'University of London Institute de Paris raconte comment ce club de riches a réussi depuis 20 ans à orienter le débat climatique.