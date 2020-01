Éco-anxiété : le mal du siècle

France 24 • 03/01/2020 à 12:57

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le changement climatique représente aujourd'hui la plus grande menace pour notre santé. Une menace à la fois physique, en raison des canicules, tempêtes et autres incendies qui se font de plus en plus fréquents et violents, mais aussi mentale, tant l'anticipation d'un futur sombre mine certains esprits. Cette peur chronique est devenue si commune que les psychologues utilisent désormais le terme d' "éco-anxiété" pour la désigner. Cette semaine, Élément Terre enquête sur ce nouveau mal du 21e siècle.