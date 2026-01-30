L'attitude de Donald Trump vis-à-vis de l'Union européenne est toujours aussi imprévisible. Si la tension est redescendue au sujet du Groenland, les Européens s'interrogent plus que jamais sur la nécessité de renforcer la défense européenne.
Donald Trump fauteur de troubles au Groenland : vers une autonomie stratégique de l’UE ?
