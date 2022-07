information fournie par France 24 • 01/07/2022 à 12:01

Située entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique est l'une des îles les plus pauvres des Antilles. Membre du Commonwealth britannique, elle propose aux investisseurs d'acquérir la nationalité dominiquaise pour financer son développement. Obtenir le passeport de l'île possède deux atouts majeurs : c'est l'un des moins chers au monde et il donne accès à l'Union européenne sans visa. Reportage.