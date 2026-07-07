Depuis plus de vingt-cinq ans, entre rap et chanson, Disiz trace une route à part dans la musique française. De son premier succès "J'pète les plombs" au récent phénomène "Mélodrama" avec Théodora, il n'a cessé de se réinventer. Sacré meilleur artiste masculin aux dernières victoires de la Musique, il est en tournée avec son quatorzième album "On s'en rappellera pas". Jennifer Ben Brahim l'a rencontré au Festival We Love Green.
Disiz trace une route à part dans la musique française
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