La "signature de la France est solide" sur les marchés, a déclaré jeudi le ministre français de l’Économie Roland Lescure, lors de la présentation du projet de budget 2027 à l'issue du conseil des ministres, alors que les taux d'intérêt auxquels le pays emprunte sur le marché obligataire ont atteint des records.
Dette: "la signature de la France est solide" sur les marchés, dit le ministre de l'Economie
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