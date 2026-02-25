Après un premier volet sur les secrets de la "Compagnie", Forbidden Stories a publié le 20 février la deuxième partie de son enquête. Il est cette fois question de l'identification de dizaines d'agents d'influence russes, ainsi que de comment la "Compagnie" est passée sous la houlette du Service des renseignements extérieurs. On en parle avec la journaliste d'investigation co-auteure de cette enquête, Léa Peruchon.
Désinformation de Moscou : Forbidden Stories identifie soixante agents d’influence russes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro