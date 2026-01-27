Des centaines de Vikings défilent dans les rues de Lerwick, dans les îles Shetland en Écosse, à l'occasion des festivités annuelles d'Up Helly Aa. Up Helly Aa célèbre l'influence des Vikings scandinaves dans les îles Shetland et rassemble jusqu'à 1 000 "guizers" (des hommes costumés) jetant des torches enflammées dans leur drakkar et y mettant le feu plus tard dans la soirée. IMAGES
Des Vikings écossais défilent dans les rues pour les festivités d'Up Helly Aa
