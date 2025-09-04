Des victimes du délinquant sexuel Jeffrey Epstein déclarent devant le Capitole de Washington qu'elles vont compiler confidentiellement leur "propre liste" de noms de personnes liées à son réseau d'exploitation sexuelle, exhortant Donald Trump et le Congrès à agir pour plus de transparence.
Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire
