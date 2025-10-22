 Aller au contenu principal
Des nouvelles vidéos du braquage du Louvre ? Non, c’est l’IA

information fournie par France 24 22/10/2025 à 21:37

Depuis le vol au musée du Louvre dimanche, de nombreux internautes partagent des vidéos censées montrées les voleurs filmés par les caméras de sécurité. Elles ont toutes été générées par la nouvelle intelligence artificielle d’OpenAI, Sora.

IA: Intelligence artificielle

