Des marchés obligataires encore rémunérateurs en 2026 ?

information fournie par Boursorama 28/01/2026 à 17:11

Après trois années solides pour le crédit, les marchés obligataires abordent 2026 avec un optimisme tenace malgré un contexte politique et géopolitique chahuté. Trajectoire des taux, risques à surveiller et rendements que les investisseurs peuvent encore espérer cette année : décryptage avec Geoffroy Lenoir, Co-directeur de la gestion collective chez Ofi Invest AM.

Obligations
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

