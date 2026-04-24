Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait dans l'unique école d'un village de Mamoudzou. Depuis le cyclone Chido, les conditions d'accueil ne seraient plus réunies et l'établissement serait la cible de délinquants.
Des élèves privés d'école depuis deux semaines à Mayotte
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