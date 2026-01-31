 Aller au contenu principal
Des dizaines de camions citernes détruits dans une attaque de jihadistes au Mali

information fournie par France 24 31/01/2026 à 23:37

Un convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes a été incendié jeudi au Mali... Une attaque attribuée aux djihadistes du JNIM, affiliés à al-Qaïda... Depuis le mois de septembre, ce groupe mène de nombreuses opérations de ce type, qui entraînent des pénuries de carburant dans la capitale Bamako.

L'offre BoursoBank