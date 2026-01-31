Un convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes a été incendié jeudi au Mali... Une attaque attribuée aux djihadistes du JNIM, affiliés à al-Qaïda... Depuis le mois de septembre, ce groupe mène de nombreuses opérations de ce type, qui entraînent des pénuries de carburant dans la capitale Bamako.
Des dizaines de camions citernes détruits dans une attaque de jihadistes au Mali
