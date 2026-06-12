La politique migratoire de l'Union européenne (UE) mise en œuvre en ce mois de juin se durcit. Après des années de débats, le Pacte asile et migration va s'appliquer. Cet ensemble législatif est censé instaurer une solidarité entre les Vingt-Sept pour répartir les demandeurs d'asile et aussi accélérer l'examen des dossiers en prévoyant un filtrage aux frontières extérieures de l'Union européenne dans des zones de transit.
Des centres de retour pour migrants hors de l'UE : un pacte anti-migration ?
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