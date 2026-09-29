Elle n'a ni calendrier ni mandat mais elle a un nom : la Force internationale de stabilisation de Gaza. Sortie de la tête de Donald Trump, cette force est censée se déployer dans l'enclave pour stabiliser Gaza. Plusieurs pays africains se disent prêts à y participer. C'est le cas du Maroc, de l’Ouganda et la République séparatiste du Somaliland. Le Burundi aussi envisage de se joindre au mouvement. Les précisions de notre journaliste Ludovic de Foucaud.
Des armées africaines bientôt à Gaza ?
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