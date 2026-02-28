Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, tuant deux personnes et en blessant 38 autres, a indiqué la police.
Déraillement d'un tramway à Milan: deux morts, plus d'une trentaine de blessés
