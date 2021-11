Défiscalisation : quelles décisions prendre avant fin décembre ?

information fournie par Le Revenu Vidéo • 17/11/2021 à 15:41

FIP, FCPI, Sofica, PER : les placements à «gomme fiscale» ne manquent pas. Ceux à éviter. Ceux à souscrire avant le 31 décembre pour baisser vos impôts en 2022 sur les revenus encaissés en 2021.

Le prélèvement à la source a rendu l’impôt un peu moins douloureux – vous n’avez plus à signer de chèque à l’administration fiscale chaque trimestre - mais n'a pas réduit le montant de la facture.

Pour alléger vos impôts 2022 sur les revenus encaissés cette année, rien ne change : vous devez agir avant le 31 décembre. Après, il sera trop tard.

FIP, FCPI, Sofica, investissement Pinel, dispositif Madelin ou IR-PME : les placements à «gomme fiscale» ne manquent pas. En 2021, Le Revenu vous recommande de privilégier le plan d'épargne retraite (PER) institué par la loi Pacte de mai 2019. Parce que la déduction fiscale qui lui est associée n'entre pas dans le calcul du plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros. Parce que le mode de fonctionnement du PER est assez simple et que le placement convient peu ou prou à tous les cadres, fonctionnaires et professions libérales bien rémunérés.

Anticipez les élections

Nous vous invitons aussi à profiter des dernières réductions votées par le législateur : majoration du plafond de la déduction Coluche à 1.000 euros, réduction boostée à 75% en cas de dons au culte, taux majoré de 18 à 25% si vous investissez dans une PME en direct ou via un fonds d'ici la fin de l'année.

À quelques mois de la présidentielle, pensez aussi à anticiper les effets d'une éventuelle réforme fiscale