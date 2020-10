Débat entre Mike Pence et Kamala Harris: "Une vitre en plexiglas, symbole des divisions américaines"

France 24 • 08/10/2020 à 07:46

A la Une de la presse, ce jeudi 8 octobre, le débat télévisé, cette nuit,des colistiers à la présidentielle américaine, le républicain Mike Pence et la démocrate Kamala Harris. Le super riches plus riches depuis le début de la pandémie, et 150 millions de personnes menacées de basculer dans l'extrême pauvreté à-travers le monde. Le tour de vis en Europe, pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et une étude sur les hommes à la voix grave...