De la fumée s'élèvait mardi du sud du Liban, vue depuis la frontière israélienne. Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de violer ce cessez-le-feu prolongé de trois semaines le 23 avril 2026, après deux sessions de pourparlers à Washington au niveau des ambassadeurs libanais et israélien.
De la fumée s'élève dans le sud du Liban, vue depuis Israël
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